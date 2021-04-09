مواقع العدوى.. دراسة حديثة: المراكز التجارية أكثر أماكن انتقال كورونا

كشفت دراسة أيرلندية حديثة أن هناك عدة أماكن يتردد عليها الأشخاص ومن ثم تكون احتمالية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أعلى، نظرا لازدحامها أو تردد الكثير عليها.وشملت الدراسة الأيرلندية 3476 مصابا بفيروس كورونا، منها 787 إصابة - أي ما يمثل 22% - بسبب الانتقال المجتمعي للعدوى ولم يتم تحديد مصدرا لتلك العدوى.وأشارت إلى أن 55.8% من بين أولئك الذين لم يعرفوا مصدر إصابتهم، قالوا إن المتاجر هي المكان الأكثر احتمالية لنقل عدوى كوفيد-19 بين الأشخاص.وأكدت الدراسة أن أماكن العمل تتسبب في 15.6% من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تليها المدارس الابتدائية بنسبة 3.8%، ثم وسائل النقل العام أو وجود أكثر من شهر في السيارة بنسبة 3.5%.وأضافت أن السفر سواء داخليا أو خارجيا مثل 2% من الإصابات، والتجمعات في الهواء الطلق 1.9%، والتجمعات الدراسية بنسبة 1.8%، والأنشطة الرياضية 1.7% من الاصابات بكوفيد-19.وذكرت الدراسة الأيرلندية: "هناك 9% أدرجوا في خانة (أخرى) على أنها مصدر محتمل غير مدرج في استبيان تنفيذي لهيئة الخدمات الصحية (HSE)".في السياق ذاته، قالت نيامه أوبيرن رئيس هيئة الخدمات الصحية الأيرلندية للتتبع والتعقب، إن النتائج التي توصل إليها متتبعو الاصابات بفيروس كورونا لا تعني بالضرورة أن المتاجر هي بيئات غير آمنة.وأضافت: "القائمة تخبرك عن مكان وجود الناس، وتعكس أن الأعداد الكبيرة من المتاجر هي أماكن وجود الناس بكثرة، ما يعني وجوب تحديد المصادر الفعلية للعدوى".وأشارت إلى أن عدد الذين أفادوا بأنهم أصيبوا بكورونا بعد حضور التجمعات الاجتماعية مثل الجنازات أو حفلات أعياد الميلاد أو مصففي الشعر أو الصالونات التجميلية أقل من أن يتم الاعتماد على نسبتهم كمقياس لانتقال العدوى في تلك الاماكن.وقالت أوبيرن: "إذا اعتقد شخص ما أنه مصاب في تجمع اجتماعي، فيتم التحقيق في هذا التجمع وعادة ما يؤدي إلى ظهور حالات أخرى مصابة بفيروس كورونا المستجد، وإذا علم مصدر عدواه فيتم تتبعه وتحديد أسبابه".وتابعت: "حتى الآن تم تحديد 635 إصابة بكوفيد-19 من خلال المراكز التي كانت مخصصة لأولئك الذين لم تظهر عليهم أعراض، لكن نصف الذين ثبتت إصابتهم ظهرت عليهم أعراض، وتم تحديد 40% لاحقًا على أنهم التقطوا عدوتهم عبر الاتصال الوثيقة بالحالات المؤكدة إصابتها".