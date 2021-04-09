حسن: رواق الأزهر بقنا تقدم الاستشارات والدعم في مجال ريادة الأعمال

أعلن الدكتور علي حسن عميد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بقنا، استعداد الكلية التام لاحتفالية تخريج مجموعة في ختام المعسكر التدريبي، التي سوف تقام غدا السبت، وإعلان أسماء الفائزين المتأهلين للالتحاق بدورة الاحتضان الجديدة، التي تتم بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، من خلال البرنامج القومي للحاضنات (انطلاق)، والتي سوف تقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وسعادة الدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس الجامعة.وأوضح عميد كلية الهندسة، بأن وجود مقر الحاضنة بكلية هندسة الأزهر بقنا يساهم في تقديم كل خدمات التدريب والتوجيه والدعم الفني للملتحقين بالحاضنة، من خلال معمل الابتكار وتصنيع النماذج الأولية الموجود بمقر الحاضنة والذي يساهم في تدريب وتأهيل الطلاب على الأجهزة الحديثة بالحاضنة، ووجود الكوادر المتخصصة من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.