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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تسجل 135 إصابة بكورونا و4 وفيات

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:06 م
جريدة الدستور
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قال الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر الدكتور جمال فورار، اليوم، إنه تم تسجيل 135 حالة إصابة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة في يوم واحد.
وأضاف فورار- في مؤتمر صحفي- إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 118 ألفا و251 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و123 حالة وفاة، كما وصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 82 ألفا و392 حالة، بعد شفاء 103 حالات خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 19 مصابا في العناية المركزة.
وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.
يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس 2020 لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من 11 مساء إلى 4 صباحا في 9 ولايات، من بينها الجزائر العاصمة.

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