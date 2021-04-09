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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مستخدمين صور خاصة.. ضبط زوجين ينصبان على راغبي الزواج

الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:32 م
جريدة الدستور
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، وزوجته - مقيمين بالقليوبية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصصا في النصب والاحتيال على المواطنين، عن طريق استخدامهما لأساليب احتيالية.

وتبين قيام الأول بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لاستدراج المجنى عليهم من رواد الموقع، ونشر إعلانات ترويجيه للراغبين في الزواج من أصحاب الفئات العمرية المتقدمة، وإرسال صور خاصة بالثانية، وتحديد موعد لملاقاتها وقيامها بلقاء المجني عليهم، وإقناعهم بموافقتها على الزواج منها، الأمر الذى يمكنهما من التحصل على مبالغ مالية نظير إنهاء متطلبات الزواج والنصب على المجني عليهم وعدم إتمام الزواج.

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الوقائع المُشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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