ضبط استوديو غير مرخص بشركة للدعاية والإعلان بالعباسية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط شركة للدعاية والإعلان يدار من داخلها استوديو تسجيل صوتي "بدون ترخيص".أكدت المعلومات والتحريات قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة للدعاية والإعلان، يدار من داخلها أستوديو تسجيل صوتي "بدون ترخيص" كائنة بمنطقة العباسية بالقاهرة.وتبين قيام المذكور باستخدام أجهزة حاسب آلي مُحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلي مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، بدون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج.عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، وأمكن ضبط (مالك ومدير الشركة والأستوديو – مقيم بالقاهرة).وبالتفتيش تم ضبط (وحدة معالجة مركزية تعمل كوحدة مونتاج صوتي مُحمل عليها برامج مخصصة لأعمال المونتاج، ومحمل عليها العديد من المصنفات الفنية تستخدم بدون تفويض من أصحاب الحقوق - عدد من أجهزة الصوت تستخدم في أعمال التسجيل - كمية كبيرة من الأغلفة والعبوات الكرتونية الفارغة لمنتجات دوائية ومستحضرات تجميل ومواد غذائية).وبمواجهة المذكور بالمضبوطات اعترف بحيازته لها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.