مستثمر يؤكد أهمية دور القطاع الزراعي في توفير فرص عمل بالصعيد

قال المهندس محمود الشندويلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن محافظة سوهاج تشتمل على العديد من الفرص الصناعية والزراعية، بالإضافة إلى وجود العنصر البشري بكثرة.وأكد الشندويلي لــ"الدستور"، على أهمية دور القطاع الزراعي بالمحافظة في توفير فرص عمل، بالإضافة إلى زيادة الأنشطة الصناعية المتعلقة بمجال الزراعة، مؤكدًا أن الحكومة تعاملت بمنتهى الاحترافية مع جميع القطاعات الاقتصادية خلال جائحة كورونا، للتخفيف من النتائج السلبية الناتجة عن الجائحة.وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، ان جمعيات المستثمرين بالصعيد وقعت بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي لتسهيل الإجراءات التمويلية على أصحاب المشاريع الزراعية، مؤكدًا أن القطاع الزراعي لا يقل أهمية عن باقي القطاعات الاقتصادية.