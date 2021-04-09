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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على عصابة الشرطة المزيفة في أكتوبر

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:12 م
القبض على عصابة الشرطة
القبض على عصابة الشرطة
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى انتحال صفة رجال شرطة عقب استدراج راغبى استبدال العملات الأجنبية بأقل من سعر الصرف، والاستيلاء على مليون جنيه فى مدينة 6 أكتوبر.

وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بتلقيه بلاغا من 3 أشخاص (مدير علاقات بإحدى شركات الشحن، وموظف بإحدى شركات الأمن الخاصة، وسائق) باتفاق الأول مع الثانى على استبدال مبلغ مالى قدره مليون جنيه، خاص بالشركة محل عمل الأول لعملة "الدولار الأمريكى" بسعر أقل من سعر الصرف الحالي، وإعادة بيعه بالسعر الرسمى للاستفاده بفارق السعر لنفسه وتواصله مع الثالث، وحال تقابلهم جميعًا بدائرة القسم فوجئوا بسيارة "ميكروباص" ترجل منها مجهولون استولوا على حقيبة بداخلها المبلغ المالى، وفروا هاربين.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 8 أشخاص – من بينهم 6 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمون بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المتهمين وتمكن رجال المباحث من ضبط 7 منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى انتحال صفة رجال شرطة عقب إستدراج راغبى استبدال العملات الأجنبية بأقل من سعر الصرف، والاستيلاء على المبلغ المالى.

وبإرشادهم تم ضبط السيارات المستخدمة فى الواقعة، وضبط مبلغ مالى وإيصال تحويل مبالغ مالية من أحد المتهمين إلى آخر، بلغ إجماليها أكثر من 800 ألف جنيه، وأضاف المتهمين بإنفاقهم باقى المبالغ المالية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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