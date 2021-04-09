«سرق 100 جنيه».. تحقيقات موسعة في قتل شاب لشقيقه بالدقي

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في قتل شاب لشقيقه بالدقي لسرقة أمواله.وأمرت النيابة بتشريح جثة الضحية، وطلبت تقريرا وافيا عن أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.وكشفت التحقيقات أن المتهم يتعاطي المخدرات، وأقدم بمساعدة صديقه على قتل شقيقه، عامل توصيل الطلبات للمنازل، لسرقة أمواله.وأضافت التحقيقات أن المتهم اتصل بشقيقه، وادعي تعرضه لإصابة في حادث مرورى بمنطقة حدائق أكتوبر، وعند وصول الأخ، ضربه شقيقه بحجر على رأسه، وقيده بمساعدة صديقه في عقار تحت الإنشاء، وسرقا منه مبلغ مالي 100 جنيه.وتابعت التحقيقات أن المتهم أبلغ عن خطف شقيقه من قبل مجهولين، ليبعد الشبهات عن نفسه إلا أن تحريات الأجهزة الأمنية كشفت جريمته.