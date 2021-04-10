أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 10-4-2021
السبت 10/أبريل/2021 - 07:06 ص
هبه محمدطباعة
يرصد لكم " الدستور" في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والأسعار في البنوك والتي تشمل أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 10-4-2021.
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أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 10-4-2021 في البنوك المصرية
سعر الدولار اليومتداول سعر العملة الخضراء اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية بالبنوك، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.64 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 15.74 جنيه.
سعر اليورو الأوروبي اليوموبلغ سعر اليورو الأوروبي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية بالبنوك، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.54 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 18.60 جنيه.
سعر الجنيه الإسترليني اليوموسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية بالبنوك، نحو ما يقرب إلى حوالي 21.72 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 21.90 جنيه.
سعر الفرنك السويسري اليوموشهد سعر الفرنك السويسري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية بالبنوك، نحو ما يقرب إلى حوالي 16.66 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 16.81 جنيه.
سعر اليوان الصيني اليومبلغ سعر اليوان الصيني اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية بالبنوك، نحو ما يقرب إلى حوالي 2.38 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 2.40 جنيه.
سعر الدرهم الإماراتي اليوموتداول سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية بالبنوك، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 4.29 جنيه.
سعر الريال السعودي اليوموشهد سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية بالبنوك، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 4.29 جنيه.
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