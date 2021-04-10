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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 10-4-2021

السبت 10/أبريل/2021 - 07:06 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
هبه محمد
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يرصد لكم " الدستور" في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والأسعار في البنوك والتي تشمل أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 10-4-2021.

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 10-4-2021 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم

تداول سعر العملة الخضراء اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية بالبنوك، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.64 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 15.74 جنيه.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

وبلغ سعر اليورو الأوروبي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية بالبنوك، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.54 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 18.60 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية بالبنوك، نحو ما يقرب إلى حوالي 21.72 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 21.90 جنيه.

سعر الفرنك السويسري اليوم

وشهد سعر الفرنك السويسري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية بالبنوك، نحو ما يقرب إلى حوالي 16.66 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 16.81 جنيه.

سعر اليوان الصيني اليوم

بلغ سعر اليوان الصيني اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية بالبنوك، نحو ما يقرب إلى حوالي 2.38 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 2.40 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وتداول سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية بالبنوك، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 4.29 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

وشهد سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية بالبنوك، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 4.29 جنيه.

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سعر كورنة السويدية اليوم

وبلغ سعر كورنة السويدية اليوم اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية بالبنوك، نحو ما يقرب إلى حوالي 1.79 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 1.81 جنيه.

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