بـ«حجة الزواج».. ضبط زوجين بتهمة النصب على الرجال في القليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من القبض على زوجين يستدرجان الرجال بحجة الزواج من زوجته، نظير مبالغ مالية لإتمام الزواج.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا بتخصص زوجين في النصب والاحتيال على المواطنين، عن طريق استخدامهما أساليب احتيالية، تمثلت في إنشاء الزوج حسابا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لاستدراج المجني عليهم من رواد الموقع، ونشر إعلانات ترويجية للراغبين في الزواج من أصحاب الفئات العمرية المتقدمة، وإرسال صور خاصة بزوجته، وتحديد موعد للمقابلة ولقاء المجني عليهم، وإقناعهم بموافقتها على الزواج منها، الأمر الذي يمكنهما من الحصول على مبالغ مالية نظير إنهاء متطلبات الزواج، والنصب على المجني عليهم وعدم إتمام الزواج.وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتم تقنين الإجراءات واستأذن النيابة العامة لضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما تلك الوقائع.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.