على الحجار: قدمت 3000 أغنية خلال مسيرتى.. وغير نادم على أى عمل

قال المطرب الكبير علي الحجار، إنه قدم 3000 أغنية على مدار 45 سنة خلال مسيرته الفنية، مشيرا إلى أنه غير نادم على أي عمل قدمه خلال مسيرته.





وأضاف خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة «النهار»، أنه لم يجارِ الموجة، ولم يستطع أحد ابتزازه لتقديم عمل لا يليق بتاريخه.





وتابع: «وأنا صغير كنت أشتري تمثال لشكوكو، والثمن كان زجاجة فارغة، ووقتها شكوكو اتعمله تماثيل مش أم كلثوم، فمش كل اللى بيلمع دهب، ومش شرط كل من هو مشهور أو غني يكون هو الأحسن، والأحسن من وجهة نظري الباقيات الصالحات».



