بركات: «الحاضنة رواق» ساهمت في تدريب وتأهيل الشباب

أعلن الدكتور بركات محمد حسانين المشرف العام على الحاضنة رواق بكلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا، أن غدا السبت يشهد حفل ختام المعسكر التدريبي وإعلان أسماء الفائزين المتأهلين للالتحاق بدورة الاحتضان الجديدة التي تمت بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال البرنامج القومي للحاضنات (انطلاق).وأوضح حسانين أنه تم افتتاح الحاضنة رواق في عام ٢٠١٧م، بدعم ورعاية من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي أكاديمية والتكنولوجيا.وأضاف حسانين أن الحاضنة، منذ تأسيسها قامت بتدريب عدد كبير من الطلاب والخريجين، ورواد الأعمال في كليات ومحافظات، قنا وسوهاج والأقصر وأسوان، على كيفية تكوين شركات تكنولوجية ناشئة وإدارة العمل الحر بما يساهم في تشغيل الشباب، ومحاربة البطالة بين شباب الخريجين في محافظات الصعيد.