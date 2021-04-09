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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قريبا.. ورشة لكتابة الرواية بإشراف الكاتب الكبير عادل عصمت

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:19 م
الكاتب الكبير عادل
الكاتب الكبير عادل عصمت
ايهاب مصطفى
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أعلنت دار الكتب خان عن ورشة لكتابة الرواية يقدمها الروائي الكبير عادل عصمت وسوف تعلن التفاصيل قريبًا.

أما عن عادل عصمت فقد تخرج فى كلية الآداب قسم الفلسفة بجامعة عين شمس، ثم حصل على ليسانس الآداب قسم المكتبات جامعة طنطا فى عام 1996.

نشر عصمت أولى رواياته "هاجس موت" فى عام 1995م، ثم أصدر عدد من الإصدارات منها: مجموعة قصصية بعنوان "قصاصات"، وكتاب نثري بعنوان "ناس وأماكن"، وثماني روايات "الرجل العارى" 1998، "حياة مستقرة" 2004، "أيام النوافذ الزرقاء" 2009، "حكايات يوسف تادرس" 2015 "حالات ريم" 2017، "صوت الغراب" 2017، و"الوصايا". 2018.

حصلت أعماله على عدة جوائز مثل: جائزة الدولة التشجيعية عن رواية "أيام النوافذ الزرقاء" فى عام 2011، وميدالية نجيب محفوظ للآداب المقدمة من الجامعة الأمريكية قسم النشر فى عام 2016 عن "حكايات يوسف تادرس". كما وصلت رواية الوصايا إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في 2019.

ترجمت بعض من أعماله إلى اللغة الإنجليزية والصربية والإسبانية والصينية. 

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