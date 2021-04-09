نائب دمياط ينفي إزالة زينة رمضان من شوارع رأس البر

أكد النائب ضياء بصل عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، أنه لا صحة لإزالة زينة رمضان من الشوارع بمدينة رأس البر بدمياط، حيث تم التواصل مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لبحث الأزمة.وأكدت المحافظ في تصريح لها، أنها تهنئ أهالي محافظة دمياط بحلول شهر رمضان وأنها أول من تحرص على نشر أجواء البهجة في الشهر الكريم وأن ما حدث هو حملة من الوحدة المحلية بمدينة رأس البر لإزالة مخالفة فردية، مؤكدة أن كافة شوارع المحافظة بها زينة رمضان معلقة في كافة الشوارع والأحياء ولا يوجد أي توجه لإزالة زينة رمضان من الشوارع.