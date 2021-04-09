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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئاسة الحكومة اللبنانية: إرجاء زيارة رئيس الوزراء إلى العراق

الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:11 م
حسان دياب
حسان دياب
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أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية إرجاء الزيارة التي كان من المقرر أن يجريها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووفد وزاري لبناني إلى العراق.
وذكرت رئاسة الحكومة اللبنانية – في بيان اليوم الجمعة - أن مديرية المراسم في رئاسة الحكومة العراقية أبلغت اليوم مديرية المراسم في رئاسة مجلس الوزراء بلبنان، عن طلب تأجيل موعد الزيارة وذلك في ضوء "أسباب عراقية داخلية".
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من المقرر أن يتوجه على رأس وفد موسع يضم وزراء الطاقة والصحة والسياحة والزراعة والصناعة، إلى العراق في 17 أبريل الجاري ولمدة يومين، وذلك لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات التي تتعلق بالتعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما الاتفاق الخاص بحصول لبنان على نفط من العراق مقابل تقديم خدمات صحية وطبية.
وفي سياق آخر، أعرب البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي، عن تقديره للجهود التي تضطلع بها القوات المسلحة اللبنانية في حفظ أمن واستقرار البلاد، داعيا جميع اللبنانيين إلى دعم الجيش والوقوف إلى جانبه.
وثمّن بطريرك الموارنة- خلال استقباله، اليوم، قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون- دور المؤسسة العسكرية في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان في الوقت الحالي، مؤكدا أن القوات المسلحة ركن أساسي من أركان لبنان، وأنها تتفانى في سبيل حفظ أمنه والذود عنه.

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