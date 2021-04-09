«قوى عاملة بني سويف» تعلن عن فرص عمل بمصنع كيماويات

أعلنت مديرية القوى العاملة ببني سويف، عن توافر فرص للعمل بأحد مصانع الكيماويات، وذلك براتب يحدد بحسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالمصنع، محاسبين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة خمس سنوات فأكثر، وأن يكون لديه خبرة في مراقبة المخزون والتكاليف، وعلى دراية بالأسس والمعايير المحاسبية المصرية، وعلى دراية بأوامر التشغيل الإنتاجية، وأن يكون قادر على إعداد التقارير اليومية لمراقبة المخزون، ولديه خبرة في المنشآت الصناعية، وإجادة تامة لبرنامج ميكروسوفت أوفيس، وأن يكون من أبناء محافظة بني سويف فقط، وذلك للذكور فقط.وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر مواصلات، وتأمين اجتماعي، وتأمين صحي، وحوافز.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 01111998326، وذلك من الساعة 8 صباحا، وحتى 4 عصرا، ما عدا يوم الجمعة، أو إرسال السيرة الذاتية على رقم الواتساب 01227866082، أو التوجه لمقر المصنع في بني سويف الجديدة، العلالمة، بجوار ورش المقاولون العرب.