ضبط ربع طن أرز مدون عليه تاريخا صلاحية مختلفان في بورسعيد

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد من ضبط ربع طن من الأرز المطحون، مدون عليه تاريخا إنتاج "يناير ٢٠٢٠، ويناير ٢٠٢١"، مخالفًا بذلك للقانون ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ الخاص بالغش التجارى وقمع التدليس بحي المناخ.وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.فيما أكد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين استمرار الحملات التموينية على مدار الـ24 ساعة، خاصة مع قدوم شهر رمضان، مؤكدًا أن اليوم الجمعة قد شهد حالات ضباط صباحية ومسائية ما يؤكد قوة تواجد الرقابة التجارية والتموينية.يذكر أن حملة تموينية موسعة بمحافظة بورسعيد قد تمكنت اليوم من ضبط سيارة ربع نقل محملة بـ250 كيلوجراما من الزيتون والمخللات مختلفة الأنواع، دون أى بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج والصلاحية، ما يشكل خطرا على صحة المواطنين.