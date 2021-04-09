علي الحجار: «الأبنودي قالي من أمنيات حياتي اشتغل معاك»

قال المطرب الكبير علي الحجار إنه يؤمن بأن الله يرسم لكل شخص طريقه، لكن كل شخص معه عقل أيضًا، مضيفا «ربنا رسملي الطريق الذي سأمشي فيه، واختار لي نمط معين من الغناء لم أستطع تغييره».





وأضاف خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة «النهار»، أنه بدأ مسيرته الفنية بغناء تتر مسلسل "الأيام"، لافتا إلى أنه بدأ حياته بغناء كلمات عبد الرحمن الأبنودي وسيد حجاب وصلاح جاهين، لذلك قرر وقتها ألا يغني إلا كلمات من شعراء كبار أمثال هؤلاء الشعراء.



