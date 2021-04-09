‏المغرب: 4 ملايين و449 ألفًا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

ذكرت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 4 ملايين و449 ألفا و47 شخصا حتى اليوم.وأضافت الوزارة- في بيان، اليوم- أن 15 ألفا و108 أشخاص تلقوا اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، كما تلقى 3 ملايين و840 ألفا و569 شخصا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.يذكر أن المغرب قد تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 7 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المصنع في الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني.