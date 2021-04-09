المغرب: 625 إصابة و12 وفاة بكورونا‎‎‎‎‎‎‎

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الجمعة، تسجيل 625 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 500948 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل، التي جرت عقب إجراء 13298، قد بلغ 5578552 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8885 شخصًا.. كما تم تسجيل 501 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 487414 شخصًا.