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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط كيان تعليمى وهمي في العجوزة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:13 م
ضبط كيان تعليمى وهمي
ضبط كيان تعليمى وهمي
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تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الجمعة، من ضبط كيان تعليمى وهمى دون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الدراسية في حي العجوزة، بمحافظة الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ترويج مسئولى إحدى الأكاديميات التعليمية "غير المرخصة" شهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات ومؤسسات تعليمية دولية "خلافًا للحقيقة"؛ لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام "أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الدقهلية" بإنشاء كيان تعليمى وهمى "أكاديمية" كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة، واتخذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى في الاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات التعليمية، وقام بالإعلان عنها على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي زاعمًا كونه وكيلًا لإحدى الجامعات الأجنبية، وأن الأكاديمية تمنح الدارسين دورات تعليمية ومهنية في تخصصات بمجالات مختلفة، وكذا إصداره شهادات بدرجة الدبلوم في تلك المجالات، زاعمًا لعملائه أن الشهادات التى يمنحها للدارسين تمكنهم من الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج "خلافًا للحقيقة"، وذلك نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الأكاديمية المشار إليه، حيث أمكن ضبطه وعثر بداخله على عدد من الشهادات المنسوب صدورها للجامعة الأجنبية المشار إليها "خلافًا للحقيقة"، و127 شهادة دبلومة منسوب صدورها لذات الجامعة "خلافًا للحقيقة"، و41 دعوة من الأكاديمية للانضمام للبرامج التدريبية التى تمنحها الأكاديمية، و2 أكلاشيه باسم الأكاديمية يتم استخدامهما في مهر الشهادات التى تمنحها الأكاديمية لعملائها، و2500 إيصال نقدية لبعض المبالغ المالية المتحصلة من عملاء الأكاديمية، ومجموعة من المستندات الخاصة بالدارسين بالأكاديمية.

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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