اللجنة القانونية بـ«الحوار الليبي» تنتهي من إعداد القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات

انتهت اللجنة القانونية بملتقى الحوار الليبي، اليوم الجمعة، من إعداد القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، وفق قناة العربية.واختتمت اللجنة القانونية لملتقى الحوار الليبي، الجمعة، اجتماعاتها في تونس، لبحث وضع قاعدة دستورية لانتخابات ديسمبر المقبل.وقال عضو اللجنة القانونية، عبدالقادر أحويلي، إن هناك توافقًا نسبيًا بين أعضاء اللجنة، إلا أن هناك اختلافات حول بعض الموضوعات.وأشار إلى أن هناك موضوعين كانا ولا زالا محل اختلاف وهما "إجراء الانتخابات الرئاسية مباشرة من الشعب أو غير مباشرة من البرلمان"، فيما جاء الاستفتاء على مشروع الدستور كأحد أبرز نقاط الخلاف.