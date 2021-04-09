ماكرون يزور شركة تعبئة لقاح «فايزر- بيونتك» المضاد لكورونا

زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، شركة الأدوية "دلفارم"، التي بدأت منذ منتصف الأسبوع تعبئة لقاح "فايزر- بيونتك" لمواجهة "كوفيد- 19".وتعني الزيارة أن إنتاج اللقاح بدأ حاليا أيضا في فرنسا، التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا.وتهدف الزيارة لتسريع التطعيمات ولكي تصبح فرنسا أكثر استقلالًا في الجانب الصناعي، حسبما كتب ماكرون على "تويتر".وزار ماكرون، 43 عاما، مصنع سان ريمي سور افر، غرب باريس، والذي ينتج جرعات ليس فقط مخصصة لفرنسا ولكن أيضا لدول أوروبية أخرى.وأعلن ماكرون أنه ينبغي إنتاج حوالي 250 مليون جرعة لقاح في فرنسا في العام الحالي في مصانع تابعة للعديد من الشركات المصنعة.وتتأخر فرنسا عن البلدان الأخرى في الإنتاج.وشهدت فرنسا، حتى الآن، تطعيم حوالي 10 ملايين شخص ضد مرض "كوفيد- 19" الذى يسببه فيروس كورونا.