افتتاح مسجد الصحابة بقرية قصر الباسل في الفيوم

افتتح خالد فراج، رئيس مركز ومدينة إطسا بالفيوم، مسجد الصحابة بقرية قصر الباسل.وقال فراج إن افتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة المحافظة ووزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، ونشر تعاليم الدين الوسطي في إطار القرارت التي نظمتها الدولة.وقد أدى رئيس مركز ومدينة إطسا، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة الجمعة بالمسجد، بحضور عدد من أهالى القرية.وأشاد رئيس مركز ومدينة إطسا بالجهود الذاتية من أهالى المركز والقرية فى تشييد وعمارة المساجد للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والاستفادة من خدمات التوعية والتثقيف الديني التي تقدمها المساجد، كما نقل تحيات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إلى مواطنى المركز والحضور الكريم.