افتتاح مسجد الصحابة بقرية قصر الباسل في الفيوم
الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:17 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
افتتح خالد فراج، رئيس مركز ومدينة إطسا بالفيوم، مسجد الصحابة بقرية قصر الباسل.
وقال فراج إن افتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة المحافظة ووزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، ونشر تعاليم الدين الوسطي في إطار القرارت التي نظمتها الدولة.
وقد أدى رئيس مركز ومدينة إطسا، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة الجمعة بالمسجد، بحضور عدد من أهالى القرية.
وأشاد رئيس مركز ومدينة إطسا بالجهود الذاتية من أهالى المركز والقرية فى تشييد وعمارة المساجد للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والاستفادة من خدمات التوعية والتثقيف الديني التي تقدمها المساجد، كما نقل تحيات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إلى مواطنى المركز والحضور الكريم.
وقال فراج إن افتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة المحافظة ووزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، ونشر تعاليم الدين الوسطي في إطار القرارت التي نظمتها الدولة.
وقد أدى رئيس مركز ومدينة إطسا، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة الجمعة بالمسجد، بحضور عدد من أهالى القرية.
وأشاد رئيس مركز ومدينة إطسا بالجهود الذاتية من أهالى المركز والقرية فى تشييد وعمارة المساجد للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والاستفادة من خدمات التوعية والتثقيف الديني التي تقدمها المساجد، كما نقل تحيات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إلى مواطنى المركز والحضور الكريم.