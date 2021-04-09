أطفال مدارس أسوان يجسدون عرض نقل المومياوات الملكية (فيديو)

بعد إبهار العالم بالحدث العالمي، نقل 22 مومياء ملكية فى موكب مهيب من مكان عرضها بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.وشاهد العالم أجمع عظمة الحضارة المصرية وتاريخ مصر العريق الممتد من آلاف السنوات، والذى أصبح حديثًا شيقًا يتداوله العديد على مواقع التواصل الاجتماعي، وشعورًا بالفخر للمصريين لا مثيل له لانتمائها لهذه الدوله العظيمة، بالإضافة إلى قيادتها المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي كانت سببًا في الارتقاء بمصر لأبعد الحدود.ومع الردود الإيجابية بعد الحدث العالمي لنقل المومياوات الملكية، نفذت المدارس المصرية اليابانية بأسوان، مجموعة من العروض التمثيلية لنقل المومياوات، مع ارتداء الأطفال الأزياء الفرعونية، وتجسيد كلًا منهم لدور ملك والتعريف به وأبرز إنجازاته.ونشرت مديرية التربية والتعليم بأسوان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك'' مقاطع الفيديوهات الخاصة بعرض الأطفال بالمدارس المصرية اليابانية بأسوان، للحدث العالمي لنقل المومياوات الملكية.وتضمن حفل نقل المومياوات الملكية بالمدرسة اليابانية بالرديسية بمركز إدفو: عرض فيلم تسجيلي أثناء الكواليس والتحضير للحدث، وتدريب المعلمين بالمدرسة للأطفال، وتحضير الزي الفرعوني للأطفال والاكسسوارت ذو الطابع الملكي الفاخرة التي تميز بها الفراعنة.شمل العرض التالي: عرض حوار بين 3 ملوك وهم: الملك رمسيس الثانى، والملك أحمس، والملكة حتشبسوت، وكان الحوار تعريفي بكل واحدًا منهم وإنجازاته ايضًا، وحول نقلهم ضمن المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة.وبعدها جاء طابور عرض للأطفال كلًا منهم يرتدي زي فرعوني والتاج والإكسسوارات الفرعونية الفريدة من نوعها ويجسد مومياء ملكية، وتضمن تعريفهم لكل ملك منها والفترة الزمنية لحكمه، وأشهر انتصاراته التاريخية، وذلك على نغمات موسيقى فرعونية مميزه عند تقديم كلًا منهم.أما بالنسبة للمدرسة اليابانية بمنطقة العقاد بمدينة أسوان شمل العرض التالي: طابور عرض في فناء المدرسة وارتداء الأطفال الزي الفرعوني المميز للحضارة المصرية القديمة مع حمل الأطفال لافته وصندق خشبي، وبعدها تضمن العرض تعريف الأطفال بالموامياوات الملكية وتاريخها.وترصد ''الدستور'' الفيديوهات الخاصة بعرض الأطفال بالمدارس المصرية اليابانية بأسوان: