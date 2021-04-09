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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم يعلق على أزمة ورقة المفاهيم للأول والثاني الثانوي

الجمعة 09/أبريل/2021 - 08:43 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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تداولت نشرة بها تنبيه على الإدارات التعليمية بتسليم ورقة المفاهيم داخل اللجان لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وتساءل الطلاب وأولياء الأمور: "كيف يضيف الطالب معلومات في ورقه المفاهيم وهو بداخل اللجنة؟".

فوجه جروب "معا نستطيع" سؤالا للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "بذلك لن يستطيع الطالب إضافة المعلومات التي يريدها مع العلم أن سيادتكم قد أعلنت على صفحتك الشخصية بأن الطالب يستطيع أن يطبع الورقة ويضيف المعلومات التي يريدها على ورقة المفاهيم؟".

فرد الدكتور طارق شوقي، على جروب "معا يستطيع"، قائلا: "يستطيع الطالب طباعة ورقة المفاهيم وإضافة المعلومات التي يريدها من المصادر المختلفة".

وتابع الوزير: "أما في حالة عدم استطاعته طباعتها قبل الامتحان فيتم تسليمها له أثناء اللجنة"، موضحا بأن تلك الاختيارين متاحين للطالب.

ووجه جروب "معا نستطيع" رسالة تطمئن أولياء الأمور بأن الطالب له الحق الدخول بورقة المفاهيم ومدون عليها المعلومات التي يريد إضافتها أو كتابتها وليس من حق المدرسة منع الطالب من دخول اللجنة بورقة المفاهيم ومضاف عليها المعلومات التي يريدها الطالب أو يحتاج إليها في الامتحان من المصادر المختلفة.

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