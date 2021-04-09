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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

تنبأ بنهايته قبلها بأسبوع.. نبوءة يحيى الطاهر عبدالله عن «رسول الموت»

الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:24 م
يحيي الطاهر عبدالله
يحيي الطاهر عبدالله
ايهاب مصطفى
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تحل اليوم الذكرى الـ 40 لرحيل الأديب المصري يحيى الطاهر عبدالله، حيث وافته المنية في مثل هذا اليوم من العام 1981.

كتب يحيي الطاهر عبدالله الكثير من القصص القصيرة، والتي كان له أسلوب يخصه وحده في كتابتها حتى لقب بشاعر القصة القصيرة.

وكان آخر قصة كتبها يحيى الطاهر عبدالله في الأول من إبريل عام 1981، ومات يحيي الطاهر عبدالله في التاسع من الشهر نفسه.

كان الطاهر عبدالله يقول في قصته الأخيرة " رسول الموت- وهو مخادع قادر- خلع أثوابه الحريرية والعقد والقرط، رسول الموت المحب للزينة – وهو مخادع قادر – خلع أثواب الحرير والعقد والقرطين والخلخال- وتنكر في هيئة سمكة كبيرة حية تسبح في ماء بئر حلوة الماء، ونادى رب الدار عليه بلغة السمك:" تعال"، الرسول قابض الأرواح – وهو مخادع قادر – خلع ثياب الحرير.

يقول عبدالحكيم حيدر في مقال له نشره عام 2008:" هذا ما قاله يحيى للموت، والموت أمامه، وقد وارب عليه قليلا، وينظر إليه من بعيد في الصحراء وهو قادم لملاقاته، كيف كانت المسافة بين الاثنين الكاتب وهو يكتب قصته الأخيرة، ورسول الموت وهو في حريره – من أمامه – وقد وارب البيت، ويحيى ينط نطًا إليه في الجبل".

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