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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حجز سائق توك توك متهم بهتك عرض فتاة بالمريوطية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:21 م
حجز سائق توك توك
حجز سائق توك توك
ندى حمدي
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قررت نيابة جنوب الجيزة عرض فتاة على الطب الشرعي اتهمت سائق توك توك بهتك عرضها أثناء سيرها في الشارع بمنطقة المريوطية بدائرة قسم شرطة الهرم، وتوقيع الكشف الطبي عليها وإرسال تقرير عما إذا كانت تعرضت للاغتصاب من عدمه.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول قيام سائق التوك توك بالإمساك بالفتاة، وهتك عرضها داخل التوك توك، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

كما أمرت النيابة بحجز المتهم ٢٤ ساعة لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

واستمعت النيابة لأقوال الفتاة التي أكدت أن السائق هتك عرضها داخل التوك توك واستغاثت بالمارة وتمكنوا من الإمساك به أثناء محاولته الهرب، وتم ضبطه.

تلقت مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية، بلاغا بوقوع جريمة هتك عرض فتاة كانت تسير في المريوطية، فانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الهرم إلى مكان الحادث وألقى القبض على المتهم وبمواجهته أمام العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة اعترف بجريمته.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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