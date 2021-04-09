الخارجية الأمريكية تتوقع استئناف المحادثات بشأن إيران الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، توقعاتها باستئناف المحادثات بشأن إيران الأسبوع المقبل، وفق قناة "العربية".وقال مبعوثا الصين وروسيا للمحادثات النووية الإيرانية، اليوم، إن هناك تقدمًا في جهود إعادة طهران وواشنطن للامتثال للاتفاق النووي لعام 2015، مؤكدا أن كل الأطراف ستجتمع مجددًا الأسبوع المقبل، وفقًا لوكالة «رويترز».