بعد قليل.. انطلاق حفل عمر خيرت بالمنارة (صورة)

ينطلق بعد قليل حفل الموسيقار عمر خيرت والمقام على خشبة المسرح المكشوف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.ويقدم الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى، ومنها: "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش" وغيرها.وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على 5 فئات: الأولى بمبلغ 1800 جنيه، والثانية بمبلغ 1500 جنيه، والثالثة بمبلغ 1200 جنيه، والرابعة بملغ 900 جنيه، والخامسة والأخيرة بمبلغ 600 جنيه.