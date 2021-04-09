رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

كيف يستفيد محدودو ومتوسطو الدخل من مبادرة التمويل العقاري الجديدة؟

الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:01 م
جريدة الدستور
ميرفت فهمي
طباعة
تأتي المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري ضمن المبادرات التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، والتي كلف بإطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدًا أن من حق كل فرد الحصول على مسكن.

والمبادرة برعاية وزارة الإسكان والبنك المركزي المصري بالتعاون مع العديد من البنوك الأخرى.

وفيما يلي نستعرض تفاصيل مبادرة التمويل العقاري، وكيف يمكن لمحدودي ومتوسطي الدخل الاستفادة منها:

المبادرة تطرح وحدات سكنية بفائدة 3% فقط، وتسمح بفترة تقسيط تصل إلى 30 عامًا، أما الشروط العامة لها فتكمن في ثمن الوحدة السكنية، والحد الأقصى لدخل الأسرة أو الفرد، فالحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية هو 350 ألف جنيه.

فالقسط الشهري للمستفيد من المبادرة من محدودي الدخل هو 1027 جنيهًا، والحد الأقصى لدخل الفرد المستفيد من مبادرة التمويل العقاري هو 54 ألف جنيه سنويًا.

وتشمل مبادرة التمويل العقارى فى مصر شقق وزارة الإسكان التي يتم طرحها لمحدودي الدخل من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي، كما تشمل مبادرة التمويل العقارى فى مصر الإسكان المتوسط «سكن مصر- دار مصر» أو للإسكان الفاخر في مشروع «جنة».

وتشمل المبادرة كذلك عملاء وزارة الإسكان الأكثر فهم الأكثر استفادة من المبادرة الجديدة، وكذلك المبادرات القديمة التي تم إطلاقها عام 2014، بسبب انتهاء وزارة الإسكان من تشطيب الشقق والمشروع بشكل كامل قبل التسليم.

وتشترط مبادرات التمويل العقاري فى مصر الذي يطلقها البنك المركزي، أن تكون الوحدات مسجلة، كما يشترط أن تكون الوحدات السكنية كاملة التشطيب، وجاهزة للمعيشة، لتكون قابلة للاستفادة من قرض التمويل.

ووجبت الإشارة إلى أن هناك اتجاها أن يكون من بين شروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقارى، دفع 10% من قيمة الوحدة كمقدم، في سابقة هي الأولى، فالشقة المقدرة بقيمة مليون جنيه، يمكن لأي شخص، من متوسطي الدخل، أن يدفع من قيمتها 100 ألف.

ومن المتوقع أن يتم تسليم من 8 إلى 10 آلاف عميل شهريًا مع البنوك بعد أن كان العدد 800 فقط في الشهر.

ومبادرة التمويل العقاري تعد مشروعًا استثماريًا وذلك لأن مبادرة البنك المركزي استطاعت تمكين المواطن من امتلاك وحدة سكنية مناسبة وتسديد ثمنها في مدة طويلة تصل لعشرين عامًا وبسعر فائدة منخفض، وهو الأمر الذي يتفق مع المبادرة الرئاسية لحصول المواطنين على مسكن صحي ومناسب.

كما تم تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل المبادرة، ونتج عن هذه المبادرة بناء 450 ألف وحدة سكنية منذ إطلاق المشروع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 للموظفين

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

«الأرصاد»: طقس الغد لطيف في القاهرة الكبرى ومائل للبرودة بالسواحل الشمالية


الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع توفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات «حياة كريمة»

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي الحما قبل تشغيل المشروع

image description

افتتاح 22 مسجدًا جديدًا في أسيوط

image description

استمرار شن الحملات على القطاعات الخدمية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه منفلوط المرشحة ضمن تطوير الريف المصري

الأكثر قراءة

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

جامعة الأزهر تنفي شائعات حول مواعيد الدراسة في رمضان

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت| تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي اليوم

«جونسون اند جونسون» تبدأ قريبا تجارب لقاحها في الهند

ألمانيا تعتزم تشديد قانون الحماية من العدوى

تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد 2021.. وأبرز الضحايا هذا العام

أيام زمان

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعترافات «ذو الفقار» عن غيرة مريم فخر الدين من هند رستم

حكاية الأزمة الأكبر في حياة الفنانة هند رستم

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ درويش الحريرى.. المُلحّن والمُعلم
ماجد حبته
تحرير «الشام» فى القرم!
المزيد

الثقافة

تنبأ بنهايته قبلها بأسبوع.. نبوءة يحيى الطاهر عبدالله عن «رسول الموت»

تتزين للانتحار.. تعرف على خرافة «عروس النيل» في مصر القديمة

مثقفون فى ختام «مئوية عكاشة»: عالم موسوعى يصعب تصنيفه

يتماس مع «الحلاج».. «صاحب الوردة» النص المسرحي الأول لعبدالرحيم كمال