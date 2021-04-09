رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«محمد» يستغيث من «كسح».. يعتدي عليَّ وأسرتي ويشاكلنا دائما دون رادع

الجمعة 09/أبريل/2021 - 08:07 م
اعتداء الجيران
اعتداء الجيران
اسلام قورة
طباعة
تتكرر مشاكل اعتداء الجيران على بعضهم في مناطق مختلفة لفرض السيطرة، منها الواقعة التي نعرضها الآن والتي تحدث في بولاق الدكرور حيث شاب يستغيث من اعتداء جيرانه المستمر عليه وأسرته.

يقول "محمد. ا" منذ زمن ونحن على خلافات مع جيرانهم في المنطقة، إلى أن وصل الأمر بقيام ابنهم بصدم والدتي بالتوكتوك إصابتها في قدمها.

بصوت مليء بالحزن والغضب يحكى "محمد" مشاكله المتكررة مع جيرانه منذ الطفولة، وكان والده ينصحه بعدم التدخل معهم في مشاكل خوفا علينا من الأذى، استمر الحال حتى بعد وفاة والدى وابنهم استمر في مضايقتنا والتعرض للأسرة ولآخرين غيرنا في المنطقة.

كان كل ذلك يحدث بشكل مستمر، إلى أن صدم أمس بصدم والدتي بالتوكتوك وأوقعها على الأرض وأصيبت في قدمها، وعندما علمت بما حدث لوالدتي تشاجرت معه، فتدخل الجيران وهدأونا، ليأتي بعدها ابنهم عند بيتنا ويحمل في يده سنجة يريد ضربي، ولما رفضت النزول له، أحذ يرمى الحجارة والزجاج على البيت وكل ذلك موجود في الكاميرات المعلقة في البيت والمحل.

ويقول "محمد" إنه كان يعمل منذ صغره مع والده حتى بعد وفاة تحمل المسؤولية وافتتح محل بيع قماش في بيتهم، إلا أن هذا الشاب وشهرته "كسح" لم يكف عن مضايقته وأسرته.

وتابع: "كل اللي بطلبه أنه يسيبنا في حالنا أنا مش عارف عاوز منى ايه، هو شخص بتاع مشاكل وأنا بتاع أكل عيش وعندي أهلى بخاف عليهم".

موضوعات متعلقة

جامعة الأزهر تنفي شائعات حول مواعيد الدراسة في رمضان

موعد غرة شهر رمضان 2021

«الإفتاء» تستطلع هلال رمضان فى احتفال رسمى وشعبى الأحد

«سرق 100 جنيه».. تحقيقات موسعة في قتل شاب لشقيقه بالدقي


الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع توفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات «حياة كريمة»

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي الحما قبل تشغيل المشروع

image description

افتتاح 22 مسجدًا جديدًا في أسيوط

image description

استمرار شن الحملات على القطاعات الخدمية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه منفلوط المرشحة ضمن تطوير الريف المصري

الأكثر قراءة

«سرق 100 جنيه».. تحقيقات موسعة في قتل شاب لشقيقه بالدقي

شريف عامر يعلن إصابة والدته بانسداد شرايين المخ

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

مواقع العدوى.. دراسة حديثة: المراكز التجارية أكثر أماكن انتقال كورونا

الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت| تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي اليوم

«جونسون اند جونسون» تبدأ قريبا تجارب لقاحها في الهند

ألمانيا تعتزم تشديد قانون الحماية من العدوى

أيام زمان

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعترافات «ذو الفقار» عن غيرة مريم فخر الدين من هند رستم

حكاية الأزمة الأكبر في حياة الفنانة هند رستم

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ درويش الحريرى.. المُلحّن والمُعلم
ماجد حبته
تحرير «الشام» فى القرم!
المزيد

الثقافة

قريبا.. ورشة لكتابة الرواية بإشراف الكاتب الكبير عادل عصمت

تنبأ بنهايته قبلها بأسبوع.. نبوءة يحيى الطاهر عبدالله عن «رسول الموت»

تتزين للانتحار.. تعرف على خرافة «عروس النيل» في مصر القديمة

مثقفون فى ختام «مئوية عكاشة»: عالم موسوعى يصعب تصنيفه