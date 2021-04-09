«محمد» يستغيث من «كسح».. يعتدي عليَّ وأسرتي ويشاكلنا دائما دون رادع

تتكرر مشاكل اعتداء الجيران على بعضهم في مناطق مختلفة لفرض السيطرة، منها الواقعة التي نعرضها الآن والتي تحدث في بولاق الدكرور حيث شاب يستغيث من اعتداء جيرانه المستمر عليه وأسرته.يقول "محمد. ا" منذ زمن ونحن على خلافات مع جيرانهم في المنطقة، إلى أن وصل الأمر بقيام ابنهم بصدم والدتي بالتوكتوك إصابتها في قدمها.بصوت مليء بالحزن والغضب يحكى "محمد" مشاكله المتكررة مع جيرانه منذ الطفولة، وكان والده ينصحه بعدم التدخل معهم في مشاكل خوفا علينا من الأذى، استمر الحال حتى بعد وفاة والدى وابنهم استمر في مضايقتنا والتعرض للأسرة ولآخرين غيرنا في المنطقة.كان كل ذلك يحدث بشكل مستمر، إلى أن صدم أمس بصدم والدتي بالتوكتوك وأوقعها على الأرض وأصيبت في قدمها، وعندما علمت بما حدث لوالدتي تشاجرت معه، فتدخل الجيران وهدأونا، ليأتي بعدها ابنهم عند بيتنا ويحمل في يده سنجة يريد ضربي، ولما رفضت النزول له، أحذ يرمى الحجارة والزجاج على البيت وكل ذلك موجود في الكاميرات المعلقة في البيت والمحل.ويقول "محمد" إنه كان يعمل منذ صغره مع والده حتى بعد وفاة تحمل المسؤولية وافتتح محل بيع قماش في بيتهم، إلا أن هذا الشاب وشهرته "كسح" لم يكف عن مضايقته وأسرته.وتابع: "كل اللي بطلبه أنه يسيبنا في حالنا أنا مش عارف عاوز منى ايه، هو شخص بتاع مشاكل وأنا بتاع أكل عيش وعندي أهلى بخاف عليهم".