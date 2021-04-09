ياميش رمضان.. «الدستور» داخل سوق الحقانية بالمنشية

مواد غذائية موسمية تزين مائدة الإفطار بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والذي يفصلنا عنه أيام قليلة، ليقبل المواطنون على الأسواق لشراء كافة مستلزماتهم الرمضانية بتفاوت أصنافها وأسعارها.تجولت "الدستور" داخل سوق الحقانية بمنطقة المنشية بالإسكندرية لترصد أسعار ياميش رمضان:يقول سعد محمد، أحد الباعة، إن أصناف ياميش رمضان متنوعة ومتفاوتة الأسعار ويستطيع كافة المواطنين باختلاف مستواهم الاجتماعي شراء مستلزماتهم الرمضانية.ويرصد عادل مصطفى أحد الباعة، أن سعر التمر للكيلو الواحد يبدأ من ٢٠ جنيها حتى ٤٠ جنيها على حسب نوعه وجودته، كما أن البلح الأسواني هو أجود أنواع التمور وأكثرها اقبالا من المواطنين.وتابعت الدستور جولتها بداخل سوق الحقانية، وتبين أن سعر لفة قمر الدين تبدأ من ٢٧ جنيها، وكيلو المشمشية يبدأ من ٧٠ جنيها حتى ١٠٠ جنيها تقريبا، كما أن سعر الزبيب يبدأ من ٤٠ جنيها حتى ٧٥ جنيها، والقراصيا من ٧٠ جنيها للكيلو.أما عن أسعار المكسرات فتبدأ من ٥٠ جنيها حتى 200 جنيه، ليبدأ سعر اللوز من ٨٠ جنيها للكيلو، وعين الجمل من ٩٠ جنيها للكيلو، وسعر الفول السوداني من ٤٠ جنيها للكيلو، وسعر البندق من ٨٠ جنيها للكيلو.