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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«رواق الأزهر» تحتفل بتخريج دفعة جديدة من «انطلاق» غدًا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 08:51 م
جريدة الدستور
إسلام أبوالمجد
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أعلن الدكتور محمد جلال فرغلي مدير الحاضنة رواق، مستشار رئيس جامعة الأزهر للابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية، أن الحاضنة رواق بمقرها بكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بقنا، تنظم غدا السبت حفل ختام المعسكر التدريبي وإعلان أسماء الفائزين المتأهلين للالتحاق بدورة الاحتضان الجديدة، التي تتم بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال البرنامج القومي للحاضنات "انطلاق".

وأوضح مستشار رئيس جامعة الأزهر إن الاحتفالية تقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، واللواء طيار أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي أكاديمية والتكنولوجيا، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، والدكتور على حسن عميد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بقنا، والدكتور بركات محمد حسانين المشرف العام على الحاضنة.

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