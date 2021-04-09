تسيير 11 رحلة جوية بمطار الأقصر اليوم

استقبل مطار الأقصر الدولي، اليوم الجمعة، 11 رحلة جوية داخلية من وإلى مطار القاهرة الدولي، تابعة لمختلف شركات الطيران الوطنية والخاصة المصرية، يتم خلالها نقل ما يقرب من 1250 راكبا بمختلف الجنسيات.يأتي ذلك في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المدن المصرية، في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء استمرار وتفشي فيروس كورونا المستجد.من جهتها، تواصل السلطات المختصة بمطار الأقصر الدولي عمليات التعقيم.