لمدة 9 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن 3 مناطق بأسوان

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، اليوم الجمعة، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك'' عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بتنفيذ أعمال إلغاء الخط القديم والربط علي الخط الجديد بشارع المطار بمدينة أسوان وهو ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب.وتضمن الانقطاع عن المناطق الآتية: ( شارع المطار – السوق السياحي – وسط البلد ) بجانب ضعف المياه بشبكة شرق.وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 1042021.لذا تهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.