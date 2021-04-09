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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الدستور» ترصد مراحل تصنيع الفوانيس الخشبية بالإسكندرية (فيديو)

الجمعة 09/أبريل/2021 - 07:59 م
تصنيع الفوانيس الخشبية
تصنيع الفوانيس الخشبية بالإسكندرية
هبه عويضه
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سلالم رخامية ودرابزين حديد، وممرات ممتدة، بداخل إحدى العقارات العتيقة بمنطقة المنشية بوسط الإسكندرية، تقودك إلى ورشة صغيرة، لصناعة الفوانيس الخشبية على الطراز المصري الاصيل.

وعندما تخطو بقدميك بداخل ورشة الأسطى «منعم» في أشهر أسواق الإسكندرية، تقع عينيك على العديد من النقوش والأشكال المختلفة للفوانيس الخشبية بأحجامها المختلفة والتي تمر بعدة مراحل داخل الورشة الصغيرة حتى تخرج كمنتج نهائي ينافس المستورد.

يقول إبراهيم منعم، صاحب الورشة، إنه يعمل على تصنيع الفوانيس الخشبية بماكينة الليزر بأشكال تراثية مصرية، تعيد الفانوس القديم مرة أخرى، لافتًا أن صناعة الفوانيس الخشبية «الأركت» في ورش الليزر انتشرت في مصر منذ 5 سنوات، حيث كانت الورش في الإسكندرية لا تتعدى 10 ورش، وبعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنع استيراد الفوانيس، والمنتجات التراثية الخاصة بمصر وشهر رمضان، ازداد الإقبال على تصنيع الفانوس المصري.

وأضاف لـ«الدستور»: أصبح لدينا فانوس خشب بأيدي مصرية، على الطراز الإسلامي وبالهوية والروح المصرية، بعد أن كان يتم استيراده من الصين، وازدادت ورش التصنيع في الإسكندرية أضعاف كثيرة، وفتح العديد من الشباب ورش ليزر لتصنيع الفانوس والأدوات المكتبية على الأخشاب، مشيرًا إلى أن أساس العمل بالورشة هو القطع بالليزر على عدة خامات من الخشب، الجلد، المعدن البلاستيك، لتصنيع الاجندات، والنوت بوك، والعديد من المنتجات، ومع استقبال شهر نبدأ تركيز العمل على تصنيع الفانوس الخشبي.

وأوضح أن الفوانيس يستخدم في صناعتها نوع من الخشب وهو ( Mdf)، يبدأ من 3 حتى 6 مم، بألوانه المختلفة، وتبدأ المراحل باختيار تصميم الفانوس، ويبدأ بالرسم والقص على الماكينة الليزر، ثم يتم التركيب وتقفيل الفانوس بالغراء أو الشمع، لافتًا إلى أن هناك 4 أحجام أساسية في الفانوس، تبدأ من 25 سم وحتى ارتفاع متر، وأسعارها بداية من 25 جنيها حتى 120 جنيه لسعر الجملة.

وأشار إلى أن الورشة يتراوح إنتاجها في اليوم بين 150 لـ 200 فانوس، ولكن قبل جائحة كورونا كان يمكن أن يصل الإنتاج لـ 1000 فانوس في اليوم مع تشغيل 4 عمال بالورشة، وكان يتم البدء في تصنيع الفوانيس لتسليم الطلبيات قبل شهر رمضان ب 6أشهر، ولكن مع الجائحة، اقتصر العمل قبل شهرين من رمضان، وتشغيل عامل أو اثنين فقط، حيث أن تنفيذ الإغلاق والحظر العام الماضي أثر على كثير من الورش التي كان لديها كميات كبيرة، لافتًا أن العام الحالي أفضل من العام الماضي.

يجلس محمد رشاد، أحد العاملين بورشة تصنيع الفوانيس، وطالب بالمرحلة الثانوية بالتعليم الفني، على الكمبيوتر لتنفيذ التصميم ثم يبدأ بالعمل على الماكينة لتفريغ شكل الفانوس، لتلي ذلك مرحلة التجميع، قائلا إنه يعمل في ورشة الليزر لتقطيع جميع أنواع الأخشاب، والجلود، والبلاستيك، مشيرًا إلى أنه مع استقبال موسم شهر رمضان تبدأ الورشة بتصنيع الفوانيس الخشبية بتصميماتها وأشكالها المختلفة.

وأضاف أن العمل الأساسي في تصنيع الفوانيس يبدأ من شهر رجب، وبحسب ضغط الشغل، مشيرًا إلى أن تصنيع الفوانيس الخشبية تمر بعدة مراحل من عمل التصميم على جهاز الكمبيوتر، والذي ينتقل على ماكينة الليزر لتقطيع الشكل المطلوب من اللوح الخشبي، حتي يتم الانتهاء من جميع أجزاء الفانوس كقطع خشبية بأحجام مختلفة، ثم تبدأ مرحلة تجميع الفانوس ليصل لشكله النهائي.

وأوضح أنه يتم تصنيع أحجام وأشكال مختلفة، بجانب تركيب وحدات الإضاءة والصوت بداخل الفانوس، مشيرًا إلى أنه يكمن للشخص إنتاج ما يقرب من 50 فانوس يوميًا حجم صغير، و10 فوانيس حجم كبير، وبحسب الطلب، حيث أكثر الفوانيس الخشبية يتم كتابة الأسماء عليها إضافة إلى الصور الشخصية.

واختتم حديثه أنه بجانب الفوانيس يتم تصنيع بداخل الورشة «البوكس الخشبي»، والذي أصبح شيء أساسي لتقديم الهدايا في جميع المناسبات مثل شهر رمضان وعيد الأم وعيد الحب ورأس السنة، بجانب عمل لوحات الأسماء من الخشب.
«الدستور» ترصد مراحل تصنيع الفوانيس الخشبية بالإسكندرية (فيديو)
«الدستور» ترصد مراحل تصنيع الفوانيس الخشبية بالإسكندرية (فيديو)
«الدستور» ترصد مراحل تصنيع الفوانيس الخشبية بالإسكندرية (فيديو)
«الدستور» ترصد مراحل تصنيع الفوانيس الخشبية بالإسكندرية (فيديو)
«الدستور» ترصد مراحل تصنيع الفوانيس الخشبية بالإسكندرية (فيديو)
«الدستور» ترصد مراحل تصنيع الفوانيس الخشبية بالإسكندرية (فيديو)
«الدستور» ترصد مراحل تصنيع الفوانيس الخشبية بالإسكندرية (فيديو)
«الدستور» ترصد مراحل تصنيع الفوانيس الخشبية بالإسكندرية (فيديو)
«الدستور» ترصد مراحل تصنيع الفوانيس الخشبية بالإسكندرية (فيديو)
«الدستور» ترصد مراحل تصنيع الفوانيس الخشبية بالإسكندرية (فيديو)
«الدستور» ترصد مراحل تصنيع الفوانيس الخشبية بالإسكندرية (فيديو)
«الدستور» ترصد مراحل تصنيع الفوانيس الخشبية بالإسكندرية (فيديو)
«الدستور» ترصد مراحل تصنيع الفوانيس الخشبية بالإسكندرية (فيديو)
«الدستور» ترصد مراحل تصنيع الفوانيس الخشبية بالإسكندرية (فيديو)
«الدستور» ترصد مراحل تصنيع الفوانيس الخشبية بالإسكندرية (فيديو)
«الدستور» ترصد مراحل تصنيع الفوانيس الخشبية بالإسكندرية (فيديو)
«الدستور» ترصد مراحل تصنيع الفوانيس الخشبية بالإسكندرية (فيديو)
«الدستور» ترصد مراحل تصنيع الفوانيس الخشبية بالإسكندرية (فيديو)
«الدستور» ترصد مراحل تصنيع الفوانيس الخشبية بالإسكندرية (فيديو)
«الدستور» ترصد مراحل تصنيع الفوانيس الخشبية بالإسكندرية (فيديو)

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