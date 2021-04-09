«تيتو» مصمم أكبر فانوس بمطروح: بنسترجع بهجة رمضان زمان (فيديو)

بألوان خاطفة للأنظار.. صمم أحد أصحاب المحال التجارية بشارع الإسكندرية بوسط مدينة مرسى مطروح، أكبر فانوس بالمحافظة لنشر البهجة واستقبال شهر رمضان."حبيت أعمل فكرة جديدة ترجع لرمضان بهجته".. بتلك الكلمات بدأ أيمن تيتو، أحد أصحاب المحال التجارية بمطروح، حديثه لـ"الدستور"، موضحا أنه بمساعدة صديقه قام بتصميم فانوس رمضان بلغ طوله 4 أمتار ونصف وبعرض متر و70 سم ومصنوع من الحديد.وأضاف أن رغم تخطي تكلفة تنفيذ الفلوس الـ 6 آلاف جنيه إلا أنه أصر على صناعته لنشر البهجة بين الأهالي: "بنسترجع شكل وفرحة وبهجة رمضان زمان.. ده عادي في باقي المحافظات ولكن جديد في مطروح"، لافتا إلى أنه تم تنفيذ الفانوس في 3 أسابيع.واختتم أنه قام بتعليق زينة رمضان بجانب الفانوس وتشغيل أغاني وموسيقى رمضان على مدار اليوم وذلك لنشر البهجة بين مواطني مطروح وخاصة في ظل جائحة كورونا.