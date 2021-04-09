وزير الأوقاف: أخذ لقاح كورونا بطريق الحقن لا يبطل الصوم

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن أخذ لقاح كورونا بطريق الحقن لا يبطل الصوم المفروض في رمضان، كما أنه لا يبطل صوم النوافل أو التطوع في غير رمضان.وأوضح وزير الأوقاف أن الحقن داخل في باب حُقن التداوي المشروعة التي لا تبطل الصوم ولا تعد من المفطرات، ولا يوجد أي حرج في أخذ اللقاح حَقْنًا في نهار رمضان، سائلا الله العلي العظيم أن يعجّل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.