شوارع ومحال الغربية تتزين لاستقبال شهر رمضان (صور)

تزينت شوارع ومحال محافظة الغربية بالخيام والإضاءة تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم، وقام أصحاب المحلات بتزيين واجهات محلاتهم بثوب رمضان، من أقمشة الخيامية والفوانيس، وبعضهم بقدرة الفول واكسسواراتها التى تتناثر فى واجهات المحلات وطاولاتها وزواياها لتعلن حلول الشهر الفضيل.وفى محافظة الغربية، يقول رامى الزفتاوى، صاحب أحد محلات الهايبر ماركت: "قمت بتغيير ديكورات واجهة محلى لاستقبال شهر رمضان، فهو من أحلى المناسبات التى تمر علينا طوال العام، ونسعد باستقبال الأطفال مع أهاليهم خاصة عندما يخبروننا بأننا نشعرهم بالجو الرمضانى الموجود فى المحل، والتجديد يجلب الرزق ويميز المحل عن غيره من المحلات، وخلال هذا الشهر يزيد اهتمامنا بعرض ياميش رمضان والمكسرات والتمور إلى جانب زيادة المعروض من الزبادى البلدى والمميكن والعصائر والمشروبات".وأضاف حاتم فوزى، صاحب محل هدايا: "كسوت المحل بأقمشة الخيامية، ووضعت فى "الفترينة" قدرة فول كبيرة وعرائس للمسحراتى وبائع العرقسوس، وقمت بتشغيل كل أغانى رمضان ترحيبا بقدوم شهر الخير، ووجدت الناس تقف أمام ما قمت بعمله وتُثنى عليه، وكل ما قمت به هو أنى عبّرت عن ذكرياتى مع الشهر الكريم".ويقول إبراهيم السويسى، صاحب محل عطارة: "كثيرون يغيرون ديكورات واجهة محلاتهم إلى واحة رمضانية، وهذا يعجب الزبون ويشعره بأن صاحب المكان مهتم به ويحاول أن يقدم له أفضل ما عنده، خاصة أننا نُضيف أصنافا جديدة خلال هذا الشهر، وفى الأول والآخر الشعب المصرى بيحب يعمل لكل مناسبة فى حياته طقوس خاصة لجلب الفرحة والبهجة، لذلك رمضان فى مصر له روح عن أى مكان تانى".