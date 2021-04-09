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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف على 278 حالة ضمن قافلة «مستقبل وطن» بقرية الكرم في المنيا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 08:31 م
قافلة مستقبل وطن
قافلة مستقبل وطن
المنيا ـ على حسين
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نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، بتنظيم قافلة طبية بقرية الكرم بمركز أبوقرقاص، وأقيمت القافلة بمدرسة الكرم الابتدائية تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين.

وشملت القافلة تخصصات عظام، وانف واذن، واسنان، وتحاليل طبية، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على ٢٧٨ حالة، منهم ٦٧ عظام، ٥٣ أنف وأذن، ٧٥ أسنان، وتم صرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات بالمجان، كما تمكنت القافلة من إجراء التحاليل الطبية لعدد ٨٣ حالة بالمجان.

شهدت القافلة إقبالا كبيرا من قبل المواطنين الذين أشادوا بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل وطالبوا بتنفيذ هذه القوافل بصفة مستمرة.

وتأتى هذه القوافل تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وضمن خطة فعاليات الحزب وفي إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة".

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