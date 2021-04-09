إيران: طريق فيينا صعب ويتطلب إرادة سياسية من واشنطن

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن طريق فيينا واضح لكنه صعب، ويتطلب إرادة سياسية من الولايات المتحدة الأمريكية.واختتمت في فيينا، الجمعة، جلسة حول الاتفاق النووي الإيراني، شاركت فيها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين وإيران.وفور انتهاء الجلسة، قال مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: "لجنة العمل بشأن الاتفاق النووي ستنعقد الأسبوع المقبل للحفاظ على الزخم الإيجابي". وقد أكدت الخارجية الألمانية هذا الموعد المتوقع.وأوضح المندوب الروسي أن المشاركين في الجلسة "قيّموا العمل الذي أنجزه الخبراء خلال الأيام الثلاثة الماضية، ولاحظوا بارتياح التقدم الأولي الذي تم إحرازه".