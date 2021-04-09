وكيل «أوقاف أسوان»: افتتحنا 40 مسجدًا خلال 5 أشهر

قال الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إنه بعد افتتاح 3 مساجد اليوم، وصل إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها على مدار 5 أشهر لـ 40 مسجدًا، موضحًا أن الافتتاحات جاءت مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.وأضاف ''عزت''، لـ''الدستور'' أن المساجد التي تم افتتاحها اليوم تشمل مسجدين بعد إجراء أعمال الإحلال والتجديد لهم، وهم مسجدي المنبر بنجع على عامر بمركز دراو، والمصطفى بقرية المنشية بمركز كوم أمبو، بالإضافة إلى الشيخ الخلوي بوادي خريط بقرية عنبية التابعة لمركز نصر النوبة، تم افتتاحه عقب إجراء أعمال الصيانة والترميم له.