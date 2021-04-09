وزيرا خارجية أمريكا وفرنسا يشددان على دعم سيادة أوكرانيا على أراضيها

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن التنسيق مع شركاء أمريكا للتعامل مع الخطوات الروسية شرق أوكرانيا، وفق قناة "العربية".وأوضح البيت الأبيض أن وزيري خارجية أمريكا وفرنسا يطالبان روسيا بوقف "استفزازاتها" في أوكرانيا، مشددين على دعم سيادة أوكرانيا على أراضيها.