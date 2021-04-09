المكسيك تسجل 5000 إصابة بكورونا و874 وفاة

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الجمعة، أن المكسيك سجلت 5045 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد- 19، و874 وفاة إضافية، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة منذ بدء الجائحة إلى مليونين و272064، والوفيات إلى 207020 حالة.وترجح الحكومة أن تكون الأعداد الحقيقية للحالات أعلى من ذلك بكثير، وأشارت بيانات منفصلة نشرتها وزارة الصحة في الآونة الأخيرة إلى أن إجمالي عدد حالات الوفاة الفعلية بفيروس كورونا ربما يكون أكثر من الرقم المؤكد بنسبة 60 في المئة على الأقل.