شيخ الأزهر يعزي الملكة إليزابيث في وفاة زوجها الأمير فيليب

قدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خالص العزاء إلى الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، في وفاة زوجها الأمير فيليب، دوق أدنبرة.وأعرب فضيلته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الأمير الراحل، ولجميع أعضاء الأسرة الملكية، وإلى الحكومة والشعب البريطاني.