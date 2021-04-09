سارة شريف تكتب: إرث أبومازن

سنوات مضت، وسياسيون وباحثون ومراقبون يتوقعون شكل اليوم التالى لأبومازن، عندما يترك حكم السلطة الفلسطينية، وفى كل مرة لا يأتى هذا اليوم، ويجدد أبومازن جلده من جديد، خلال الأسابيع الأخيرة بدا أن رئيس السلطة الفلسطينية وصل إلى نهاية الطريق السياسى، وأن الانتخابات- التى ضغط عليه بايدن من أجلها- لن تمنحه الفرصة للعودة وتجديد جلده مرة أخرى.

بالنسبة لإسرائيل، فإن أبومازن أفضل من ياسر عرفات، ومريح أكثر من القيادات التى تتنافس فى انتخابات مايو المقبل، هو استطاع الحفاظ على علاقة هادئة مع إسرائيل طوال ١٥ عامًا.

بفضله كان هناك استقرار استراتيجى فى الضفة الغربية، على الرغم من اضطرابات عميقة حدثت فى العقد الأخير، لكنها لم تصل إلى الانتفاضة، بسببه الربيع العربى لم يصل إلى الفلسطينيين، كان يقوم بالتضييق على حماس، الأمن الوقائى الفلسطينى كان يتعاون مع الشاباك الإسرائيلى لإحباط العمليات فى الضفة.

سياسيًا، أبومازن كان بطل سياسة ثابتة لم تكن قادرة على استيعاب التغيير والتكيف مع العالم الجديد الذى يتطور، فأبومازن لا يزال يتمسك بشروط أصبح من الواضح أنها صعبة التنفيذ فى ظل الظروف الحالية، وهو لم يعترف يومًا بهذا.

هناك من يتهمه بأنه فوت فرصًا سياسية لن تتكرر، مثل الاقتراحات التى طرحت فى مؤتمر أنابوليس، أبومازن كان يفضل سياسة المراوحة فى المكان، فكان يخاف الإقدام على أى اتفاق يجعله يخسر إرثه السياسى فى نهاية حياته، ففضل عدم اتخاذ أى خطوة وكان يراهن على الوقت.

تمسك أبومازن بمبدأ ضمن مبادئ المبادرة العربية الذى يشير إلى الانسحاب الإسرائيلى أولًا، ثم اتفاق إسرائيلى فلسطينى، وبعد ذلك فقط علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل، ثم جاءت اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية وغيرت هذا الترتيب، وهو لم يتغير.

قبل ١٢ عامًا، أضاع «أبومازن» فرصة أخرى، عندما عرض عليه رئيس الوزراء الإسرائيلى فى حينه إيهود أولمرت، أكثر من ثلثى الأراضى ورفض، وعندما سُئل: «لماذا لم تنتهز الفرصة وتتوصل لاتفاق؟ لماذا فضلت احتلالًا بنسبة ١٠٠٪ على ثلثى سلام؟ لماذا لم تأخذ ما أعُطى لك ثم تستمر فى محاولة تحسين المواقف»، أجاب بأنه من خلال معرفته بالإسرائيليين، إذا حصل الآن على ثلثى السلام، فلن يحصل على الثلث الأخير، ورفض.

هناك من يرى أنه كانت أمام أبومازن فرصة حقيقية، لبدء مفاوضات جدية حول الحقوق الفلسطينية، عندما تم طرح صفقة القرن فى يناير ٢٠٢٠، انطلاقًا من فكرة أن المفاوضات ستكون كسرًا للجمود، وفى النهاية لن يتمكن أحد من فرض شروط على الفلسطينيين لا يقبلونها، لكن هذا لم يحدث، بعد أن رفض أبومازن الرد على مكالمات البيت الأبيض.

طوال تاريخه السياسى أبومازن اختار أن يبقى أبومازن. اختار إنهاء المكالمة فجأة، واختار سياسة اللا فعل، وهى الطريقة التى حولها إلى أيديولوجية فى رام الله.

إرث أبومازن لا يمكن وصفه بصورة واضحة، فالمشهد السياسى فى الداخل الفلسطينى مُرتبك، هناك انقسام فى صلاحيات الحكم التى احتفظ بها أبومازن «السلطة الفلسطينية، منظمة التحرير وحركة فتح»، فضلًا عن الصراع بين السلطة فى الضفة وحماس فى قطاع غزة، والصراع بين السلطة والتيار الإصلاحى الجديد بقيادة دحلان.

والسؤال الأهم هو: مَن سيكون وريث أبومازن.. الترشيحات بين مروان البرغوثى ومحمد دحلان.

مروان البرغوثى قد يترشح من السجن، هناك مَن يرى أنه فقد الكثير من قوته، فضلًا عن عدم نية السلطات الإسرائيلية إطلاق سراحه.

أما محمد دحلان فلا يستطيع خوض الانتخابات بسبب القانون الفلسطينى الذى يمنع ترشيح شخص صدر بحقه حكم بالفساد من المحكمة الفلسطينية. ليس واضحًا بعد ما إذا كانت اللجنة المركزية للانتخابات ستوافق على اللائحة التى ينوى مؤيدو دحلان تقديمها، ولكن الحديث يدور عن الدفع بأنصاره داخل البرلمان.

هناك من ينصح أبومازن بأن يؤجل الانتخابات خوفًا من الخسارة أمام حماس، مَن مستعد لأن يرى حماس تحكم الضفة والقطاع؟