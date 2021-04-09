إفريقيا تسجل 4 ملايين و318 ألف إصابة بكورونا

أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها- التابعة للاتحاد الإفريقي- اليوم الجمعة، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و318 ألف إصابة، و115 ألف وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد.وأوصت "المراكز الإفريقية"- في بيان- الدول الأعضاء بمواصلة تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.