كشف حقيقة العثور على جثة مسنة بها آثار عنف بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية متضمنًا العثور على جثة سيدة مسنة تقيم بمفردها بمسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية، وبها آثار عنف وطعنات.بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ (7) الجاري تبين وفاة (ربة منزل - 82 سنة - مقيمة بدائرة قسم أول المحلة) تقيم صحبة كريمتها، وأن الوفاة طبيعية ولا يوجد ثمة إصابات، وعدم وجود شبهة جنائية.. وقد تم دفن الجثمان.