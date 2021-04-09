ضبط مسجل خطر تسلل لسرقة مدينة الطالبات الجامعية بشبين الكوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية، من القبض على مسجل خطر، تسلل لدخول مدينة الطالبات التابعة لجامعة المنوفية بمدينة بشبين الكوم، لسرقة محتويات من غرف الطالبات.تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بالقبض على "ج.م" مسجل خطر، مقيم بدائرة مركز شبين الكوم، أثناء محاولته التسلل لمدينة الطالبات بشبين الكوم بغرض السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وتعد هذه الواقعة الثانية، حيث قام نفس المسجل، بسرقة لاب توب ومبلغ مالي من غرف إحدي الطالبات بالمدينة، قبل عشرة أيام وفر هاربا دون الإمساك به مستغلا مواسير الصرف الصحي، وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم هذه المرة أثناء محاولته تكرار السرقة.تم تحرير محضر بالواقعة، بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، يحمل رقم 4477 جنح قسم شرطة شبين الكوم، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.